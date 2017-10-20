Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД проверяет границу с Казахстаном после ДТП с мигрантами во Владимирской области

Происшествия
20 октября, 12:15 UTC+3 МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Авария с участием автобуса и поезда унесла жизни 18 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. МВД РФ тщательно проверяет границу с Казахстаном после ДТП с мигрантами во Владимирской области. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

"Мы дали команду проверить границу с Казахстаном. Только за прошлую неделю было остановлено 30 автобусов, которые перевозили граждан Киргизии", - сказал он, отметив, что автобусы были технически неисправными.

6 октября на железнодорожном переезде станции Покров столкнулся пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был непригоден для перевозки пассажиров. В автобусе находились 58 человек, 18 из них, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли.

По факту гибели людей было возбуждено два уголовных дела - по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта") и по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме того, расследуется уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Ранее источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что пассажиры ехали на границу с Казахстаном менять миграционные карты, так как у многих они были уже либо просрочены, либо срок действия заканчивался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Персоны
Горовой, Александр Владимирович
Страны
Россия Киргизия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама