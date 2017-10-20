МВД проверяет границу с Казахстаном после ДТП с мигрантами во Владимирской области

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. МВД РФ тщательно проверяет границу с Казахстаном после ДТП с мигрантами во Владимирской области. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

"Мы дали команду проверить границу с Казахстаном. Только за прошлую неделю было остановлено 30 автобусов, которые перевозили граждан Киргизии", - сказал он, отметив, что автобусы были технически неисправными.

6 октября на железнодорожном переезде станции Покров столкнулся пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был непригоден для перевозки пассажиров. В автобусе находились 58 человек, 18 из них, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли.

По факту гибели людей было возбуждено два уголовных дела - по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта") и по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме того, расследуется уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Ранее источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что пассажиры ехали на границу с Казахстаном менять миграционные карты, так как у многих они были уже либо просрочены, либо срок действия заканчивался.