Источник: поступило сообщение об угрозе взрыва в посольстве Японии в Москве

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании посольства Японии в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверяют сообщение об угрозе взрыва по адресу: Грохольский переулок, 27", - сказал собеседник агентства.