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Глава СК поручил возбудить дело по факту наезда таксиста на полицейского в Домодедове

Происшествия
20 октября, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В настоящее время ведется поиск злоумышленников

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту наезда таксиста на сотрудника полиции в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Бастрыкин дал указание руководителю Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ незамедлительно возбудить уголовное дело, провести полное и объективное расследование и привлечь виновного к уголовной ответственности. В рамках расследования следователям предстоит установить, на каком основании водитель такси не только проигнорировал законные требования сотрудника полиции, но и совершил в отношении представителя власти вызывающие противоправные действия", - сказала Петренко.

Утром 19 октября на территории аэропорта Домодедово сотрудник патрульно-постовой службы подошел к гражданину, предлагающему услуги такси, представился и попросил предоставить документы для проверки. Вместо этого водитель сел в припаркованный автомобиль Honda и заблокировал дверь. После того, как полицейский встал перед машиной и заблокировал движение, водитель совершил наезд на сотрудника, протащив его несколько метров на капоте.

После этого еще один гражданин попытался помешать полицейскому задержать таксиста, оба злоумышленника скрылись на автомобилях. В настоящее время автомашины обнаружены, личности злоумышленников установлены, ведется их розыск.

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