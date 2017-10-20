СМИ: не менее 30 человек пострадали во время празднования фестиваля огней на юге Индии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек получили травмы глаз во время взрывов фейерверков в ходе празднования фестиваля огней Дивали в южном индийском штате Телангана.

Об этом в пятницу сообщает газета Telangana Today.

По данным издания, пострадавшим была предоставлена помощь в офтальмологической больнице. Шести из них, получившим особо серьезные травмы, в ближайшие дни будут сделаны операции.

Дивали - главный праздник индуистов, который символизирует победу света над тьмой, знания над невежеством, добра над злом и надежды над отчаяньем. В мире он получил также известность как "Фестиваль огней". В 2017 г. фестиваль начинается 19 октября.