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СМИ: не менее 30 человек пострадали во время празднования фестиваля огней на юге Индии

Происшествия
20 октября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По данным газеты Telangana Today, пострадавшим была предоставлена помощь в офтальмологической больнице

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек получили травмы глаз во время взрывов фейерверков в ходе празднования фестиваля огней Дивали в южном индийском штате Телангана.

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© Евгения Кармалито/ТАСС

Миллионы масляных светильников продают в дни Дивали индийские горшечники

Об этом в пятницу сообщает газета Telangana Today.

По данным издания, пострадавшим была предоставлена помощь в офтальмологической больнице. Шести из них, получившим особо серьезные травмы, в ближайшие дни будут сделаны операции.

Дивали - главный праздник индуистов, который символизирует победу света над тьмой, знания над невежеством, добра над злом и надежды над отчаяньем. В мире он получил также известность как "Фестиваль огней". В 2017 г. фестиваль начинается 19 октября.

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