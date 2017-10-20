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Прокуратура СЗФО проводит проверку Пулкова по фактам массовых задержек рейсов

Происшествия
20 октября, 13:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, октября. /ТАСС

Информацию СМИ о массовых задержках рейсов пресс-служба аэропорта опровергла

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в аэропорту Пулково по фактам массовых задержек рейсов, произошедших 19 октября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

19 октября в ряде петербургских СМИ появилась информация со ссылкой очевидцев, что в Пулкове массово задерживают рейсы.

Сообщалось, что в период с 18:00 мск до 22:00 мск из 39 рейсов были вовремя отправлены только 16. Причиной задержек очевидцы называли проблемы с недостатком в Пулкове самоходных трапов. В пресс-службе аэропорта ТАСС заявили, что указанная информация не соответствует действительности, аэропорт работает в штатном режиме.

"В связи с сообщениями о фактах массовых задержек рейсов в Пулково Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка. В настоящее время в этих целях в аэропорту находится работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, за 19 октября в Пулково было отправлено 187 рейсов. Регулярность составила 88,24%.

"Во второй половине дня 19 октября в аэропорту Пулково были отдельные задержки рейсов, которые были обусловлены различными причинами, в том числе поздним прибытием воздушных судов, техническими причинами, метеоусловиями аэропорта назначения. Информация о том, что это было связано с самоходными трапами, недостоверна", - отметили в пресс-службе аэропорта.

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