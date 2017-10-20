СК возбудил дело по факту наезда таксиста на полицейского в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда таксиста на сотрудника полиции в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщили в СК.

Утром 19 октября на территории аэропорта Домодедово сотрудник патрульно-постовой службы подошел к гражданину, предлагающему услуги такси, представился и попросил предоставить документы для проверки. Вместо этого водитель сел в припаркованный автомобиль Honda и заблокировал дверь. После того, как полицейский встал перед машиной и заблокировал движение, водитель совершил наезд на сотрудника, протащив его несколько метров на капоте.

После этого еще один гражданин попытался помешать полицейскому задержать таксиста, оба злоумышленника скрылись на автомобилях. В настоящее время автомашины обнаружены, личности злоумышленников установлены, ведется их розыск.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. "В рамках расследования следователям предстоит установить, на каком основании водитель такси не только проигнорировал законные требования сотрудника полиции, но и совершил в отношении представителя власти вызывающие противоправные действия", - сказала Петренко.