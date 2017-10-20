Рейсовый автобус попал в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Королеве Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Рейсовый автобус попал в ДТП в городе Королеве, в микрорайоне Юбилейный. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель автобуса не справился с управлением, машина упала в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.