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Рейсовый автобус попал в ДТП в Подмосковье

Происшествия
20 октября, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Автобус упал в кювет, в результате чего пострадали три человека

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Королеве Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Рейсовый автобус попал в ДТП в городе Королеве, в микрорайоне Юбилейный. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель автобуса не справился с управлением, машина упала в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

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