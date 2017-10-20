Осужденный экс-губернатор Новосибирской области Юрченко назвал приговор неправосудным

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, осужденный в пятницу на три года условно за превышение должностных полномочий, считает приговор неправосудным и будет его обжаловать. Он до последнего полагал, что защите удалось доказать ошибочность обвинения и рассчитывал, что судья вернет дело прокурору из-за процессуальных нарушений.

"То, что я слышал на протяжении полутора рабочих дней перед вынесением приговора, показывало, что судья очень хорошо владеет обстоятельствами этого уголовного дела, она очень хорошо погрузилась в материал и подробно озвучила, какие документы она исследовала, и знает их содержание. Я исходил, почему-то, из того, что, дабы не брать грех на душу, она вернет дело прокурору за недоказанностью, но на последних 10-14 страницах она взяла и все перевернула: сказала, что я виновен и ничем не обосновала недоказанность наших доводов. Просто "не верю", и все", - сообщил Юрченко ТАСС.

По его словам, он и адвокаты на протяжении следствия и судебного процесса столкнулись с неоднократными процессуальными нарушениями, но выразил уверенность, что ему и его защите удалось представить суду все документально и свидетелями подтвержденные обстоятельства инвестиционного проекта по адресу: ул. Чаплыгина, 54 - участка в центре Новосибирска, в попытке незаконной продажи которого его признали виновным. "У судьи, на мой взгляд и по оценке юристов, не было никакой возможности другого правосудного решения кроме как оправдательный приговор", - сказал он.

Юрченко заключил, что судья приняла "безусловно неправосудное решение". "Я человек честный, я никогда не прятался ни за чьей спиной и не отказывался от решений, которые принимал. Если я их принимал, я за них отвечал. Считаю, что это подрыв не только веры в правосудие, а это подрыв государства", - сказал бывший глава региона. Он добавил, что сразу после оглашения приговора дал адвокатам распоряжение готовиться к апелляции.

Дело Юрченко

Центральный райсуд Новосибирска в пятницу, 20 октября, признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорил к трем годам условного лишения свободы. Гособвинение просило для Юрченко 4 года реального лишения свободы.

Суд постановил, что бывший глава Новосибирской области в 2010 году, будучи первым замгубернатора, дал письменное указание об отмене аукциона по продаже земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания продать участок фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

Обвинение вменяло Юрченко ущерб в размере 14 млн рублей недополученной прибыли компании. Но суд от этой части обвинения отказался. В приговоре значится ущерб в размере 135 тыс. рублей - деньги, затраченные на проведение отмененного аукциона. Их компания может взыскать, подав гражданский иск.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года, оно содержит больше 100 томов. За 1,5 года было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Юрченко с самого начала вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия.

Василий Юрченко был отправлен в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия президента.