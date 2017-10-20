СМИ: в Польше мужчина с ножом напал на покупателей в торговом центре

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ВАРШАВА, 20 октября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина с ножом напал в пятницу на посетителей магазина в городе Сталева-Воля на юго-востоке республики (Подкарпатское воеводство). Об этом сообщила в радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 мск) в крупнейшем торговом центре города. 27-летний мужчина ворвался в магазин и напал с ножом на покупателей.
Нападавший схвачен и обезврежен полицией. Пострадавшие отправлены в больницу. Многие находятся в тяжелом состоянии.