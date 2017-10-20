Не менее 140 человек задержаны в Малави за "охоту на вампиров"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полиция африканской страны Малави задержала 140 человек по подозрению в "охоте на вампиров". Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, в среду толпа людей сожгла одного человека и закидала камнями другого в городе Блэнтайр. "На данный момент мы задержали 140 человек, подозреваемых в участии в групповых убийствах в Блэнтайре и других регионах, расследования продолжаются", - рассказал агентству главный инспектор полиции Малави Лексон Качама. Всего же от действий "охотников на вампиров" погибли уже не менее девяти человек.

Ранее Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН сообщило, что жестокие расправы начались на юге Малави в середине сентября. Разъяренные толпы людей перекрывали дороги и строили блокпосты, выискивая вампиров.

Как писала газета The Guardian, в Малави повсеместно верят в существование ведьм, вампиров и в колдовство. Волна насилия, спровоцированного охотой на ведьм, прокатилась по стране в 2002 году. По данным издания, президент Малави Питер Мутарика в официальном заявлении выразил обеспокоенность происходящим в стране, назвав сообщения о расправе над людьми "тревожными и мучительными".