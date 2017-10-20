СМИ: один человек погиб, восемь ранены в результате нападения мужчины с ножом в Польше

ВАРШАВА, 20 октября. /ТАСС/. Один человек скончался в результате нападения мужчины с ножом на посетителей магазина в городе Сталева-Воля на юго-востоке Польши (Подкарпатское воеводство). Об этом сообщила в пятницу радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 мск) в крупнейшем торговом центре города. 27-летний мужчина ворвался в магазин и начал наносить удары покупателям ножом, неожиданно нападая на них со спины. В результате один человек погиб и восемь получили ранения.

Нападавший был схвачен посетителями магазина и передан полиции. Пострадавшие отправлены в больницу. Многие находятся в тяжелом состоянии.

По данным радиостанции, мужчина с ножом был трезв. Возможные причины его поведения выясняются.