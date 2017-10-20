Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: один человек погиб, восемь ранены в результате нападения мужчины с ножом в Польше

Происшествия
20 октября, 18:41 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 20, октября. /ТАСС

Нападавший схвачен и передан полиции, сообщает радиостанция RMF FM

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 20 октября. /ТАСС/. Один человек скончался в результате нападения мужчины с ножом на посетителей магазина в городе Сталева-Воля на юго-востоке Польши (Подкарпатское воеводство). Об этом сообщила в пятницу радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 мск) в крупнейшем торговом центре города. 27-летний мужчина ворвался в магазин и начал наносить удары покупателям ножом, неожиданно нападая на них со спины. В результате один человек погиб и восемь получили ранения.

Нападавший был схвачен посетителями магазина и передан полиции. Пострадавшие отправлены в больницу. Многие находятся в тяжелом состоянии.

По данным радиостанции, мужчина с ножом был трезв. Возможные причины его поведения выясняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
3
Глава ВАК: обсуждение диссертации Мединского повысит качество работ в гуманитарной сфере
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
МИД КНДР: ядерный ответ Пхеньяна будет нацелен только на США
7
Самое важное из нового регламента ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама