Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

"До Министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств, — сообщили ТАСС в МИД РФ. — Он обладает дипломатическим паспортом".

Таким образом, по данным внешнеполитического ведомства, он не мог быть задержан на территории иностранного государства. Согласно Венской конвенции, обладатель дипломатического иммунитета не подлежит юрисдикции страны пребывания.