Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

В ноябре 2017 года в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов — сенатор от Республики Дагестан, занимающий 21-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Парламентарию были предъявлены обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Однако в четверг, 28 июня, суд города Экс-ан-Прованс снял с него все обвинения. ТАСС объясняет, какие преступления вменялись Керимову, имели ли власти Франции право его задерживать и какова позиция Москвы по этой ситуации.
Сенатор был доставлен в полицейский участок, причем ему дважды продлевали срок задержания. Сразу после поступления информации о произошедшем в аэропорт Ниццы выехали сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер. Они немедленно прибыли в аэропорт и добились встречи с Керимовым, это произошло около 03:30 ночи (05:30 мск).
"До Министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств, — сообщили ТАСС в МИД РФ. — Он обладает дипломатическим паспортом".
Таким образом, по данным внешнеполитического ведомства, он не мог быть задержан на территории иностранного государства. Согласно Венской конвенции, обладатель дипломатического иммунитета не подлежит юрисдикции страны пребывания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции". Однако, по данным источника в аппарате Совета Федерации, дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа в отношении Керимова не было.
Вице-спикер верхней палаты Ильяс Умаханов сообщил ТАСС, что Совет Федерации не финансировал поездку сенатора в Ниццу, однако он мог находиться там "в связи со служебной необходимостью".
Согласно французскому законодательству, дипломатический иммунитет гражданина другой страны не может защитить его от преследования по обвинениям, предъявленным ему во Франции.
"Господин Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства располагает неприкосновенностью в иностранной уголовной юрисдикции только за деяния, совершенные при исполнении им своих обязанностей", — заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань. По ее словам, решение о пределах дипломатического иммунитета будет приниматься судьей, который ведет дело в юрисдикции республики.
Посол Франции в РФ Сильви Берманн заверила, что задержание Керимова не имеет никакого отношения к российско-французским связям — по ее словам, "это чисто юридический вопрос".
Максимальное наказание по этим обвинениям, согласно французскому законодательству, — до десяти лет лишения свободы. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил ТАСС, что сенатор останется на свободе, выплатив предварительно залог в размере €5 млн, но не сможет покидать пределы департамента Приморские Альпы до конца следствия. Впоследствии суд увеличил сумму залога до €40 млн.
"Господин Керимов остается на свободе, но помещен под судебный контроль, что подразумевает целый ряд особых обязательств", — пояснил прокурор. Сенатор также будет вынужден отдать свой паспорт французским правоохранителям и регулярно отмечаться в полиции. Как долго будут действовать эти ограничения, он не уточнил.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает, что с задержанием Керимова началась "охота на политических деятелей РФ". По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, задержание свидетельствует о беспрецедентной акции французской стороны. "Я считаю, что каждый из наших коллег, не дай бог, может оказаться в такой ситуации", — добавил депутат. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пообещал, что права Керимова будут защищаться максимально активно.
В поддержку Керимова выступили 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона, в том числе бизнесмен Михаил Прохоров, глава Сбербанка Герман Греф, кинорежиссер Андрей Кончаловский и другие. Авторы письма выразили уверенность, что российский сенатор будет "всецело сотрудничать со следствием".
Французский судья принял решение временно разрешить Керимову проживать в одной из вилл на мысе Кап-д'Антиб. Однако с 8 декабря он должен был переменить место жительства и переместиться на территорию города Ницца. При этом сенатор несколько раз приезжал в Россию с разрешения французского суда.
По данным следствия, с 2006 года Керимов приобрел пять вилл на мысе Кап-д'Антиб. Риелтор, которая занималась этими сделками, также стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов. При этом сам Керимов не подавал в профильную комиссию Совета Федерации данных о собственности за рубежом.
Еще один фигурант дела — швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Следствие подозревает, что он в качестве подставного лица участвовал в тех операциях по скупке дорогой недвижимости, которые якобы проводил Сулейман Керимов. При этом заявленная стоимость купленных вилл и особняков была значительно занижена, что позволило утаить крупные средства, не выплачивая их в виде налога. В начале марта стало известно о том, что Штудхальтер был освобожден французским судом из тюрьмы под залог €5 млн.
"В четверг (28 июня — прим. ТАСС) во Франции сняты все обвинения с Сулеймана Керимова, — сообщил ТАСС адвокат российского сенатора Никита Сычев. — Ему будет возвращен паспорт и внесенный им залог. Никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается". Сычев отметил, что не станет комментировать решение суда и раскрывать подробности принятого постановления или его мотивировку.
В следственной палате суда города Экс-ан-Прованс отказались что-либо сообщать по данному вопросу, заявив, что информация будет предоставлена только по завершении дела, в котором Керимов являлся лишь одним из фигурантов.