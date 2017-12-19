В Польше после катастрофы МиГ-29 все самолеты этого типа остаются на земле

ВАРШАВА, 19 декабря. /ТАСС/. После произошедшей ранее катастрофы польского истребителя МиГ-29 все 16 самолетов этого типа, находящихся на базе военно-воздушных сил у города Миньск-Мазовецки, остаются на земле. Об этом сообщил на пресс-конференции командующий базой полковник Петр Ивашко.

"В понедельник проходили обычные учебно-тренировочные полеты, их бывает у нас до 20 в сутки. Самолет, который разбился, поднялся в воздух последним, это был ночной полет", - сообщил он.

В поисках 28-летнего пилота, который сумел катапультироваться, приняли участие свыше 200 полицейских, пожарных и военных. Обломки истребителя обнаружили в лесу в двух километрах от автомобильной дороги, пилота нашли неподалеку. По словам медиков, угрозы для его жизни нет, хотя он получил несколько переломов конечностей. Разбившийся истребитель полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Пожара при падении машины не произошло.

Как отмечается, летчик имел свыше 400 часов налета, из них свыше 200 часов - на истребителях МиГ-29. В этом году его налет превысил 80 часов. Местные военные аналитики отметили в связи с инцидентом, что средний налет пилотов истребителей в других странах НАТО ежегодно колеблется в районе 350 часов.

Военные авиадиспетчерские службы подняли тревогу после того, как самолет пропал с экранов радаров из-за резкой потери высоты.

Состоящие на вооружении польских военно-воздушных сил истребители МиГ-29 советского производства эксплуатируются в среднем уже по 25 лет. Предполагается, что их не будут снимать с вооружения еще в течение 10 - 12 лет.

В настоящее время идет осмотр места катастрофы экспертами. После того, как станет известна ее причина, полеты МиГ-29 на базе будут возобновлены.

Произошедшая катастрофа стала первой аварией МиГ-29 в ВВС Польши.