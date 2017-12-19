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Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Казани

Происшествия
19 декабря, 18:42 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, декабря. /ТАСС

Еще 11 пострадавших направлены на амбулаторное лечение

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КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Число госпитализированных после аварии с автобусом в Казани выросло до четырех, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось, что в больнице находятся трое пассажиров.

''Сегодня в Казани на улице Ямашева произошло ДТП. ... По состоянию на 17:00, за медицинской помощью в городскую клиническую больницу №7 города Казани обратились 15 человек, из них четверо госпитализированы, 11 человек направлены на амбулаторное лечение'', - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МВД региона, водитель автобуса, врезавшегося в фонарный столб в Казани, по предварительным данным, не справился с управлением.

По данным Гидрометцентра Татарстана, на территории республики температура воздуха днем составляет от минус 7 до минус 14 градусов. На дорогах гололедица.

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