Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Казани

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Число госпитализированных после аварии с автобусом в Казани выросло до четырех, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось, что в больнице находятся трое пассажиров.

''Сегодня в Казани на улице Ямашева произошло ДТП. ... По состоянию на 17:00, за медицинской помощью в городскую клиническую больницу №7 города Казани обратились 15 человек, из них четверо госпитализированы, 11 человек направлены на амбулаторное лечение'', - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МВД региона, водитель автобуса, врезавшегося в фонарный столб в Казани, по предварительным данным, не справился с управлением.

По данным Гидрометцентра Татарстана, на территории республики температура воздуха днем составляет от минус 7 до минус 14 градусов. На дорогах гололедица.