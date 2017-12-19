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ФСБ за 5 лет предотвратила экономический ущерб государству на 900 млрд рублей

Происшествия
19 декабря, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Александр Бортников рассказал, что за этот период по коррупционным и экономическим преступлениям были осуждены почти 13 тыс. человек

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Экономический ущерб государству на 900 млрд рублей предотвратила ФСБ России за пять лет. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в интервью "Российской газете" накануне 100-летия органов безопасности страны.

"В сфере обеспечения экономической безопасности за 5 лет предотвращено нанесение ущерба государству на сумму более 900 млрд рублей. По нашим материалам, за преступления экономической, в том числе коррупционной направленности, осуждены почти 13 тысяч человек", - сообщил глава ФСБ.

"Среди них - чиновники федерального уровня, представители губернаторского корпуса, руководители ряда министерств и ведомств, госкорпораций, предприятий и учреждений. Несмотря на сложность и длительность сбора доказательственной базы, необходимость распутывания многоуровневых схем незаконного обогащения под серьезным административным давлением со стороны подозреваемых, эта работа будет продолжена, невзирая на чины и звания", - пообещал Бортников.

Кроме того, сотрудники спецслужб противодействуют организованной преступности. С 2012 года, отметил директор ФСБ, пресечена деятельность порядка 300 криминальных сообществ, возглавляемых в том числе высокопоставленными должностными лицами. За контрабанду осуждены 326 человек. Из незаконного оборота изъяты около 23 тонн наркотических средств и психотропных веществ, к уголовной ответственности привлечены более 7 тыс. наркоторговцев.

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