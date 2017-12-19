В Свердловской области столкнулись товарный поезд и грузовик

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Товарный поезд столкнулся с грузовиком в Свердловской области, водитель фуры погиб, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В Свердловской области на нерегулируемом железнодорожном переезде на перегоне Кунавино - Перебор произошло столкновение грузового автомобиля и товарного поезда. Водитель грузовика погиб", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что схода состава с путей не было, тем не менее, произошла задержка в движении трех поездов. На место ЧП отправлена аварийно-восстановительная бригада РЖД.

В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области подтвердили информацию об аварии.

"Сегодня, около 16:30 мск, на железнодорожном переезде автодороги Покровское - Богданович в Каменском районе Свердловской области произошло столкновение грузового автомобиля "Фридлайнер" и электропоезда. В результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Все обстоятельства на месте устанавливают сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении ведомства.