В суд направлено уголовное дело экс-главы Эргобанка, присвоившего более 750 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ООО КБ "Эргобанк" Вячеслава Бармина, обвиняемого в хищении более 750 млн рублей, направлено в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ООО КБ "Эргобанк" Вячеслава Бармина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному"). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в СК.

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин присвоил находившиеся в кассе банка более 750 млн рублей. Деньги в кредитную организацию он не вернул, а распорядился ими по собственному усмотрению. "В ходе расследования следователями изучен значительный объем финансовой документации, допрошены 40 человек, проведен ряд иных следственных действий, а также экспертных исследований, по результатам которых у следствия не осталось сомнений в причастности обвиняемого к хищению денежных средств", - сообщили в СК.

В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом арестованы банковские счета Бармина. У Эргобанка на основании приказа Банка России с 15 января 2016 года отозвана лицензия.