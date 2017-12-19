Отказ двигателя мог стать причиной катастрофы в Нарьян-Маре

На месте крушения самолета Ан-2 под Нарьян-Маром © Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа/ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Три человека погибли и 10 пострадали в результате крушения самолета ТВС-2МС (модификация самолета Ан-2 - прим. ТАСС) в аэропорту города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе (НАО).

Среди погибших - факелоносец сочинской Олимпиады Игорь Ледков.

Следствие рассматривает несколько причин случившегося; источник и глава компании, которой принадлежит самолет, сообщают, что основной является версия с отказом двигателя воздушного судна.

Двадцатое декабря объявлено в НАО днем траура.

Разбился при взлете

Информация, что в аэропорту Нарьян-Мара совершил жесткую посадку самолет Ан-2 компании "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд", выполнявший плановый рейс в заполярный поселок Харута, поступила в 10:30 мск. На борту находилось 13 человек, в том числе два члена экипажа.

Два человека - женщина и ребенок - погибли на месте, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позднее в больнице скончался один из пострадавших - заместитель председателя сельхозкооператива "Харп" Игорь Ледков, который в 2014 году был одним из факелоносцев сочинской Олимпиады.

В администрации НАО корр. ТАСС сообщили, что, "по предварительной информации, самолет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете".

Как следует из видео, распространенного МЧС, фюзеляж самолета в результате ЧП частично разрушился, правая часть крыла от удара о землю надломилась, а кабина пилотов получила сильные разрушения.

Днем в Нарьян-Мар из Архангельска прилетела бригада медиков - нейрохирурги, травматологи, хирурги и анестезиологи; некоторых пострадавших доставят в Архангельскую областную клиническую больницу.

Вместе с ними на борту самолета отправится часть прибывших в Нарьян-Мар врачей.

Новый самолет и благоприятная погода

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц").

Следствие рассматривает три версии ЧП - неблагоприятные погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность борта.

Причины крушения будет расследовать также Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который сформировал для этого специальную комиссию.

Также внеплановую проверку авиакомпании проведет Ространснадзор.

Как рассказали ТАСС в "Нарьян-Марском объединенном авиаотряде", Ан-2 был приобретен в прошлом году, а управлявший им пилот давно работает в полярной авиации. Погода, по словам гендиректора компании Валерия Остапчука, во время взлета была благоприятной.

Видимость в районе инцидента была около 4 км, шел небольшой снег.

В свою очередь источник в оперативном штабе по расследованию причин СП сообщил ТАСС, что предварительной причиной крушения стал отказ двигателя. Эту версию позже подтвердил Остапчук, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства.

"Предположительная причина - отказ двигателя", - сказал он.

Компенсации и день траура

По данным пресс-службы администрации НАО, из резервного фонда окружной администрации, Заполярного района и из бюджета "Нарьян-Марского объединенного авиаотряда" будет выделена компенсация: семьям погибших - порядка 3 млн рублей, пострадавшим - порядка 2 млн рублей.

По данным окружных властей, список пострадавших выглядит таким образом:

1. Манзадей Ирина Юрьевна 21.01.2003 г.р.

2. Канев Александр Васильевич 28.10.1958 г.р.

3. Филиппова Галина Александровна 21.01.1975 г.р.

4. Андреянов Сергей Анатольевич 11.08.1975 г.р.

5. Сметанин Алексей Васильевич 12.10.1984 г.р.

6. Гончаров Денис Геннадьевич 07.06.1990 г.р.

7. Кузьмин Сергей Станиславович 09.07.1977 г.р.

8. Канев Николай Евгеньевич 12.10.1996 г.р.

9. Щербинин Артем Евгеньевич 11.02.1983 г.р.

10. Кирилов Игорь Константинович 01.08.1985 г.р.

Список погибших:

11. Ледков Игорь Николаевич 04.08.1959 г.р.

12. Головин Сергей Викторович 19.04.2013 г.р.

13. Черных Алла Юрьевна 13.09.1987 г.р.

Среда, 20 декабря, объявлена в Ненецком автономном округе днем траура по погибшим.

О самолете

Ан-2 - советский легкий многоцелевой самолет, совершивший первый полет в 1947 году. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускают уже более 60 лет. Поршневой однодвигательный биплан используется в сельском хозяйстве, авиационном спорте, грузо- и пассажироперевозках.

ТВС-2МС - глубокая модернизация Ан-2, значительно превосходящая своего по многим характеристикам.

В частности, он способен перевозить вдвое больше грузов (до 3 тонн), в два раза больше его крейсерская скорость (350 км/час) и дальность полета (3-3,5 тыс. км).

При этом самолет сохраняет преимущества Ан-2, в частности возможность взлетать и садиться с короткой полосы.