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Пострадавшие в аварии Ан-2 в Нарьян-Маре, находящиеся в Ненецкой ОБ, прооперированы

Происшествия
19 декабря, 22:11 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, декабря. /ТАСС

Шесть человек по-прежнему остаются в реанимации, еще один переведен в хирургию

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие в результате аварии самолета Ан-2 в Нарьян-Маре, находящиеся в Ненецкой окружной больнице (ОБ), уже прооперированы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа.

"Все пострадавшие, находящиеся в Ненецкой окружной больнице, на настоящий момент прооперированы. Шесть человек остаются в реанимации, один переведен в хирургическое отделение. У пострадавших в основном диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и внутренние повреждения", - уточнили в Департаменте.

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Трое пострадавших с черепно-лицевыми травмами, переломами таза и голени, направлены самолетом в Архангельскую областную клиническую больницу.

Ан-2 во вторник сразу после взлета совершил жесткую посадку на аэродроме Нарьян-Мара, "в результате чего самолет был разрушен". На борту находились 13 человек, трое из них погибли, в том числе один ребенок.

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