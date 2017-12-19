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Число совершенных ОПГ преступлений на Кубани снижается

Происшествия
19 декабря, 22:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 19, декабря. /ТАСС

За последние пять лет число преступлений в регионе сократилось практически в три раза

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КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Число преступлений, которые были совершены преступными сообществами, в Краснодарском крае в последние годы снижается, сообщил во вторник журналистам прокурор региона Сергей Табельский.

"По числу преступлений, совершенных группами и сообществами, идет снижение - цифра около 150", - сказал Табельский.

По данным прокуратуры, в 2012 году ОПГ и преступными сообществами было совершено 425 преступлений, в 2013 - 271. В 2014-2016 годах их число не поднималось выше 200.

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Табельский уточнил, что речь идет не только о бандитизме или грабеже. Не менее 40-50% в последние годы - это мошенничество, обман дольщиков, изготовление фальшивых денег.

"Таким образом, наметилась тенденция к смещению вектора профессиональной преступности в сферу экономики. При этом правоохранительные органы недостаточно активно выявляют и пресекают ее проявления по направлениям хищений и легализации преступных доходов проявляются в сферах госзакупок, реализации федеральных целевых программ и крупных инвестиционных проектов, различных секторов экономики (ТЭК, АПК, ЖКХ и иные). Повышенное внимание преступных формирований также вызывает деятельность в сфере оборота земли и недвижимости, распределения средств бюджета", - добавил прокурор.

Одна из самых громких историй, связанных с ОПГ на Кубани, касалась "кущевской банды", которая орудовала в станице Кущевская в 1998-2010 годах - до нападения на семью фермера Сервера Аметова и его гостей, которое закончилось убийством 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году шестерых членов банды признали виновными в этом и других преступлениях, они получили длительные сроки - вплоть до пожизненного лишения свободы.

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