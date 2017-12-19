Упавший на пути на станции метро "Спартак" в Москве мужчина был пьян

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мужчина, упавший во вторник на пути на станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"51-летний уроженец Кировской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности упал на жесткий путь под прибывающий поезд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машинист применил экстренное торможение, но поезд "частично накрыл... сверху" мужчину, который в результате инцидента получил растяжение.

Как сообщил Мышляев, свидетели происшествия подтвердили, что пассажир упал по собственной неосторожности.

"Мужчина был доставлен в комнату полиции для составления протокола по факту нахождения в состоянии опьянения в общественном месте. Информация о произошедшем сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене", - добавил собеседник агентства.

Ранее во вторник в аккаунте подземки в Telegram сообщалось, что на фиолетовой ветке метро из-за инцидента с пассажиром произошел сбой.