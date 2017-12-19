Пожар в складских помещениях Юсуповского дворца потушен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном здании, расположенном рядом с Конюшенным флигелем Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге, потушен. Площадь пожара составила 20 кв. м., сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
"19 декабря в 21:40 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Декабристов, дом 21. В капитально-ремонтируемом двухэтажном здании на втором этаже горела обстановка на площади 20 кв. метров. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания были привлечены 17 человек и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. По сообщению пресс-службы МЧС, Юсуповский дворец не пострадал.
Согласно информации на официальном сайте, Конюшенный флигель Юсуповского дворца представляет собой новое многофункциональное "пространство, сочетающее исторический интерьер XIX века с элементами лофта. Он расположен на территории бывшей усадьбы князей Юсуповых".
Вход в Конюшенный флигель для посетителей осуществляется со стороны улицы Декабристов.
В 1916 году в помещениях резиденции Юсуповых был убит Григорий Распутин, ставший в начале XX века духовным наставником и другом семьи императора Николая II. Сейчас в этих комнатах создана историко-документальная экспозиция.