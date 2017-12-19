Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в складских помещениях Юсуповского дворца потушен

Происшествия
19 декабря, 23:01 дата обновления: 19 декабря, 23:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, декабря. /ТАСС

Пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном здании, расположенном рядом с Конюшенным флигелем Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге, потушен. Площадь пожара составила 20 кв. м., сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

"19 декабря в 21:40 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Декабристов, дом 21. В капитально-ремонтируемом двухэтажном здании на втором этаже горела обстановка на площади 20 кв. метров. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания были привлечены 17 человек и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. По сообщению пресс-службы МЧС, Юсуповский дворец не пострадал.

Согласно информации на официальном сайте, Конюшенный флигель Юсуповского дворца представляет собой новое многофункциональное "пространство, сочетающее исторический интерьер XIX века с элементами лофта. Он расположен на территории бывшей усадьбы князей Юсуповых".

Вход в Конюшенный флигель для посетителей осуществляется со стороны улицы Декабристов.

Сам Юсуповский дворец расположен в центральной части города на набережной реки Мойки. Он был построен в 1770-х годах по проекту архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота и является объектом культурного наследия России.

В 1916 году в помещениях резиденции Юсуповых был убит Григорий Распутин, ставший в начале XX века духовным наставником и другом семьи императора Николая II. Сейчас в этих комнатах создана историко-документальная экспозиция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
2
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
3
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
4
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
5
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
6
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
7
Поездка по карте "Тройка" в Москве подорожает на рубль с января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама