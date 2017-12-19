В Подмосковье задержали мужчину, разместившего в соцсети экстремистские видео

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области мужчину, который разместил в социальной сети "ВКонтакте" видео экстремистского содержания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейскими в городе Королев Московской области установлен местный житель, который опубликовал на своей личной интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте" видео- и аудиозаписи, которые, согласно справке об исследовании, содержат высказывания, направленные на возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и отношения к религии, а также призывы к совершению насильственных действий или террора против лиц неславянских национальностей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").