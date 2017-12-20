Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Мексике возросло до 12

МЕХИКО, 20 декабря. /ТАСС/. До 12 человек возросло число жертв ДТП с туристическим автобусом в мексиканском штате Кинтана-Роо. Об этом сообщило во вторник министерство туризма региона.

"К сожалению, погибли 12 человек, еще 18 получили травмы, их состояние оценивается как стабильное", - отмечается в заявлении ведомства. В министерстве общественной безопасности Кинтана-Роо ТАСС сообщили, что у них сведений о том, что в ДТП могли пострадать граждане РФ, нет.

Среди жертв и пострадавших оказались граждане США и Бразилии, а также шведские подданные.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.