Взрыв произошел в многоквартирном доме в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный предмет взорвался в одной из квартир жилого дома в Ставрополе, 65 человек эвакуированы. Об этом сообщил журналистам в среду глава города Андрей Джатдоев.

"Поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов. Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия", - сказал он.

По словам жильцов дома, в ночь на среду в квартире на 10-м этаже произошел, предположительно, взрыв, из-за которого двор усыпало осколками стекла. Внутри помещения находился мужчина, угрожавший произвести еще один взрыв.

"Он даже не жилец, он не житель Ставрополя, как выяснилось, снял квартиру, и произошло то, что произошло", - пояснил Джатдоев. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, к зданию подъехали медики и пожарные автомобили.

Эвакуированных жильцов дома - 50 взрослых и 15 детей - вывели в соседний лицей. "Сейчас приехали повара, будут печь пирожки, жителей подуспокоили. В школе есть младшие классы со спальными местами, детей разместили. Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация", - добавил глава города.

По данным городской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), взрыв не привел к человеческим жертвам. "Никто не погиб", - сказала дежурная ЕДДС.

По ее словам, инцидент произошел в многоэтажке, расположенной по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 95.

Как передает корреспондент ТАСС, здание, где произошел взрыв, оцеплено, вокруг находятся сотрудники полиции. Рядом с домом стоят автомобили аварийно-спасательной службы и машины скорой. Видимых внешних повреждений дом не получил, очевидцы сообщили, что в нескольких квартирах выбило стекла.