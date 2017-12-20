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Суд в США не решил, давать ли ход искам родных пассажиров пропавшего малайзийского лайнера

Происшествия
20 декабря, 2:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

Более 60 членов семей 28 пропавших граждан Китая требуют от Boeing выплату денежной компенсации

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ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Американский суд пока не вынес решения о том, будет ли он рассматривать иски родственников пассажиров пропавшего авиалайнера компании Malaysia Airlines к корпорации Boeing, являющейся изготовителем исчезнувшего самолета. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в аппарате федерального окружного судьи в Вашингтоне Кетанджи Браун-Джексон, которой предстоит определить, давать или нет ход означенным коллективным исковым заявлениям.

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Предполагалось, что этот шаг судья Браун-Джексон сделает во вторник. Однако, как заявила ее помощница, "судья не вынесла никакого решения". "Она приступила к тщательному изучению этого дела. Решение, когда его вынесут, будет опубликовано в [электронной] системе суда", - сказала сотрудник аппарата Браун-Джексон.

"И она (судья - прим. ТАСС) не определила дату, к которой намеревается выработать решение", - подчеркнула помощница Браун-Джексон.

Как писала ранее газета China Daily, истцами выступают более 60 членов семей 28 пропавших граждан КНР. Лайнер, выполнявший рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года, пропал над Индийским океаном. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Как заявил адвокат Чжан Цихуай, который представляет интересы родственников пассажиров, истцы рассчитывают выяснить, "были ли у использовавшегося на рейсе MH370 лайнера какие-либо проблемы, связанные с конструкцией, производством или качеством сборки". Все истцы, по свидетельству адвоката, намерены требовать от Boeing выплату денежной компенсации.

Как отметила China Daily, в ноябре этого года в суде железнодорожного транспорта в Пекине прошли досудебные заседания по другим схожим делопроизводствам. По 37 отдельным искам родственники пассажиров рейса MH370 требуют выплат компенсаций в размере от 10 до 74,9 млн юаней (от $1,5 млн до $11,3 млн). По данным газеты, ответчиками в этих судебных разбирательствах выступают Malaysia Airlines, Boeing, компания - производитель двигателей Rolls-Royce и немецкая страховая компания Allianz.

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