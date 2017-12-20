Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Сахалине выписали из больниц большинство заразившихся кишечной инфекцией

Происшествия
20 декабря, 2:59 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 20, декабря. /ТАСС

Новых случаев заболевания не зафиксировано

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Большинство госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Макаров Сахалинской области выписаны, в больнице остаются два человека. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.

Смотрите также

Число пострадавших от кишечной инфекции на Сахалине превысило 120 человек

Пять школ на Сахалине закрыты на карантин из-за острой кишечной инфекции

Более 100 случаев острой кишечной инфекции зафиксировано в сахалинском Макарове

"Новых случаев заболевания нет. Из больниц выписаны шесть человек, в стационаре остается два человека, их состояние легкой степени тяжести", - сказала Ковтонюк.

По ее словам, продолжается расследования причин инфекции. "Специалисты проводят лабораторные исследования воды водопроводной, воды с водоразбора. Продолжается ревизия водопроводных и канализационных сетей с целью выявления утечек воды, уточняется количество аварийных ситуаций до начала вспышки и в период ее протекания", - пояснила собеседница агентства.

Ковтонюк уточнила, что образовательные учреждения области закрыты на карантин. Карантин введен до 23 декабря, но может быть продлен в зависимости от складывающейся ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
2
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
3
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
4
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
5
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
6
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
7
Поездка по карте "Тройка" в Москве подорожает на рубль с января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама