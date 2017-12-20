На Сахалине выписали из больниц большинство заразившихся кишечной инфекцией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Большинство госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Макаров Сахалинской области выписаны, в больнице остаются два человека. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.

"Новых случаев заболевания нет. Из больниц выписаны шесть человек, в стационаре остается два человека, их состояние легкой степени тяжести", - сказала Ковтонюк.

По ее словам, продолжается расследования причин инфекции. "Специалисты проводят лабораторные исследования воды водопроводной, воды с водоразбора. Продолжается ревизия водопроводных и канализационных сетей с целью выявления утечек воды, уточняется количество аварийных ситуаций до начала вспышки и в период ее протекания", - пояснила собеседница агентства.

Ковтонюк уточнила, что образовательные учреждения области закрыты на карантин. Карантин введен до 23 декабря, но может быть продлен в зависимости от складывающейся ситуации.