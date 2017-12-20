Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован

СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в ночь на среду взрыв в многоэтажке в Ставрополе, ликвидирован, жильцы вернулись домой. Об этом сообщил журналистам глава администрации Промышленного района города Дмитрий Семенов.

Ранее о ликвидации предполагаемого злоумышленника сообщил ТАСС источник во властных структурах.

"Человек, который взорвал взрывное устройство, ликвидирован, квартиру полностью проверили, дальше все заключения будут давать следственные органы. Опасности нет, иначе людей бы обратно не пустили", - сказал он.

По предварительным данным, в квартире находился только один человек.

Ранее глава Ставрополя Андрей Джатдоев сообщал, что речь идет о приезжем, снявшем квартиру в многоэтажке.

Из дома в связи с инцидентом эвакуировали 65 человек, в том числе 15 детей. Их временно разместили в соседнем лицее. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, в результате взрыва погибших нет.

По последним данным, эвакуированным жильцам разрешили вернуться в дом, к лицею, где временно размещались люди, был направлен автобус, чтобы доставить к подъездам людей с маленькими детьми и маломобильных граждан.