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Жильцы дома в Ставрополе не пострадали при взрыве

Происшествия
20 декабря, 3:33 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, декабря. /ТАСС

В городской администрации добавили, что из здания были эвакуированы 130 человек

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СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Из дома в Ставрополе, где произошел взрыв, эвакуированы 130 человек, никто из жильцов не пострадал, сообщила в среду журналистам представитель городской администрации.

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Источник: устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован

"В общей сложности из зоны происшествия были выведены около 130 человек, часть из них сейчас разъезжаются по родственникам, кто-то пока остается в здании лицея. Пострадавших среди жильцов дома нет", - сказала журналистам представитель городской администрации.

По словам Натальи Симоновой, директора лицея, куда эвакуированы люди, им обеспечена вся необходимая помощь. "У нас в лицее предусмотрена ставка заместитель по безопасности и мы оперативно все развернули, согласно плану мероприятий, который отрабатывался у нас систематически. Все замы здесь, все службы здесь, медики, повар даже. Медики оказывают помощь при необходимости - меряют давление, преподаватель [чтобы снять стресс у малышей] включал мультфильмы для детей", - рассказала она.

Как передает корреспондент ТАСС, инцидент произошел в многоэтажке, расположенной по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 95. Здание, где произошел взрыв, оцеплено, вокруг находятся сотрудники полиции. Рядом с домом стоят автомобили аварийно-спасательной службы и машины скорой помощи. Видимых внешних повреждений дом не получил, очевидцы сообщили, что в нескольких квартирах выбило стекла.

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