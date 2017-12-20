AP: машиниста сошедшего с рельсов поезда могли отвлечь во время движения

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти, расследующие причины катастрофы пассажирского поезда компании Amtrak на западе США, изучают версию, согласно которой машиниста во время движения состава мог отвлечь находившийся в кабине стажер. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

По его данным, власти расследуют, мог ли стажер как-то помешать машинисту, что привело к потере "контроля над ситуацией". Представители Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США в ходе состоявшегося брифинга подтвердили, что во время инцидента в кабине машиниста находился проводник-стажер, который проходил обучение и "набирался опыта". При этом до конца неясно, что обучающийся на проводника человек делал в кабине машиниста. Оба они получили травмы и были госпитализированы, их собираются допросить в течение ближайших дней.

Представитель НУБТ Белла Дин-Зарр также подтвердила, что поезд в момент аварии ехал со скоростью около 129 км/ч на отрезке железной дороги, где допустимая скорость не должна превышать 48,3 км/ч. По ее словам, во время инцидента в автоматическом режиме, без участия машиниста, сработало резкое аварийное торможение поезда.

При этом специальная электронная система под названием Positive Train Control, отслеживающая движения поездов и позволяющая плавно тормозить состав до полной остановки при достижении им опасно высокой скорости, не была активирована на участке железнодорожных путей, где произошла авария. Систему собирались запустить на этом отрезке лишь весной следующего года. Согласно распоряжению властей США, все железные дороги должны быть оснащены системой PTC к концу 2018 года.

Катастрофа произошла в понедельник в штате Вашингтон на отрезке железной дороги в 64 км южнее города Такома. Скоростной пассажирский состав Cascades, шедший из Сиэтла в Портленд, насчитывал 12 вагонов и два локомотива, из которых 13 сошли с рельсов. Несколько из них сорвались с моста-переезда на автошоссе, сбив семь автомобилей.

В поезде находились 85 человек, включая машинистов и проводников. В результате аварии погибли шесть человек. В больницы с ранениями были доставлены 72 человека, состояние 10 из них оценивается как серьезное.