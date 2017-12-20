На Камчатке оштрафовали на 500 рублей водителя автобуса, протащившего школьницу по земле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция на Камчатке привлекла к административной ответственности водителя автобуса, который прищемил дверями и протащил по земле школьницу, мужчина оштрафован на 500 рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Гражданин 1976 года рождения привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение правил перевозки людей") в виде штрафа в размере 500 рублей", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском 15 декабря. Водитель рейсового автобуса закрыл дверь, которая зажала ранец на спине 15-летней девочки, и проехал несколько метров. На помощь подростку пришел мужчина, находившийся неподалеку на улице, - он выдернул застрявший ранец.

Проверку по факту инцидента проводит управление СК по Камчатскому краю.