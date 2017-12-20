Неизвестные заявили об угрозе взрыва в больницах и СИЗО в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Неизвестные сообщили о минировании ряда объектов в Петропавловске-Камчатском, включая две больницы и следственный изолятор, идет эвакуация. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

"Неизвестные путем звонков в правоохранительные органы сообщили о заложенных взрывных устройствах в зданиях: Петропавловск-Камчатской городской больнице номер 1, больнице "Водников", СИЗО, торговом центре "Пирамида", офисном центре на Ленинградской, 35. В настоящее время проводится эвакуация персонала и посетителей, начата проверка помещений", - сказали в пресс-службе.

Также неизвестные сообщили об угрозе взрыва в одной из средних школ города, не указав, о каком именно учебном заведении идет речь.

Это третье за последние два месяца сообщение о минировании зданий в Петропавловске-Камчатском, однако ранее такого рода угрозы поступали в правоохранительные органы по электронной почте. Оба предыдущих сообщения оказались ложными.