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Вулкан Безымянный на Камчатке начал новое извержение

Происшествия
20 декабря, 7:28 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Перед этим вулкан выбросил пепел на высоту в 17 км

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© Елена Верещака/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 17 км над уровнем моря и, тем самым, начал новое извержение, которое стало третьим по счету в 2017 году. Об этом в среду ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

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© EPA/Esteban Biba

Вулканы: красивейшие и опаснейшие

"Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 15-17 км над уровнем моря. Резкая активизация вулкана началась 18 декабря - по юго-восточному склону наблюдался сход раскаленных лавин, увеличилось количество сейсмических событий, усилилась паро-газовая деятельность. Сегодня Безымянный начал новое извержение", - сообщил собеседник.

Шлейф пепла относит в северо-восточном направлении.

Вулкан Безымянный - один из наиболее активных на Земле, в 2017 году извергался уже дважды - в марте и июне. Он находится в центральной части Ключевской группы вулканов в 350 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, в 40 км от поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного 2 тыс. 882 м.

В 1955 году вулкан "проснулся" после почти тысячелетнего молчания, и уже 30 марта 1956 года произошло его катастрофическое извержение. Тогда вулкан стал ниже на 200 м. В течение короткого времени он выбросил в атмосферу около трех кубических километров вулканических продуктов, при этом высота пепловой колонны составила около 35 км над уровнем моря.

С 1965 по 2012 годы ученые наблюдали 44 сильных эксплозивных (взрывных) извержений этого вулкана. С 1993 года за ним ведется ежедневное наблюдение.

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