Экс-губернатор Сахалина в последнем слове на суде заявил о своей невиновности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, в среду в последнем слове на суде заявил о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Подходит к концу десятимесячный процесс, и так же, как с его начала и с первого допроса, я отвергаю предъявленные мне обвинения. Не было никаких взяток. Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют", - сказал Хорошавин.

Он также заявил, что считает несправедливыми запрошенные обвинением сроки наказания для других участников дела. "Хотел бы сказать несколько слов об наказаниях, которые запросило обвинение. Главным является объективность, правда? Прокуроры, люди молодые, в своем служебном рвении потребовали почти максимальных сроков. Насколько это оправдано, решать вам",- сказал Хорошавин, обращаясь к судьям.

Суд Южно-Сахалинска 6 марта приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых, помимо Хорошавина, - его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем".

Прения сторон начались в конце ноября. Представитель гособвинения Денис Штундер 28 ноября в ходе прений по делу Хорошавина попросил для экс-губернатора Сахалинской области 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, для Карепкина - 8 лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для Борисова - 7 лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для Икрамова - 9,5 года в исправительной колонии строгого режима и штраф в 300 млн рублей.