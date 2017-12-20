Верховный суд изменил на условное наказание узнавшему о гостайне жителю Брянской области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России в среду изменил на условное наказание жителю Брянской области Виктору Рыжанову, ранее осужденному к трем годам и трем месяцам колонии за незаконное получение сведений, составляющих гостайну, передает корреспондент ТАСС.

"Приговор Брянского областного суда в отношении Рыжанова изменить, считать наказание условным. Рыжанова из-под стражи освободить", - говорится в определении Верховного суда.

Брянский областной суд ранее вынес обвинительный приговор Рыжанову за получение сведений о распорядке патрулирования границы с Украиной от знакомого ему пограничника Владимира Корниенко. Действия Рыжанова были квалифицированы по статье 283.1 УК РФ. Пограничник Корниенко приговором Московского окружного военного суда был признан виновным в разглашении гостайны и приговорен к 1,5 года условно.