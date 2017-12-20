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В Смоленске экс-чиновник приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество

Происшествия
20 декабря, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Сообщается, что замдиректора муниципального предприятия "Строитель" обвиняют в завышении цены госконтракта на 7,1 млн рублей

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего заместителя директора смоленского муниципального предприятия "Строитель" к шести годам лишения свободы за завышение цены госконтракта на 7,1 млн рублей. Как сообщили в среду в прокуратуре Смоленской области, действуя в сговоре с предпринимателем, он установил завышенную цену на реконструкцию городских очистных сооружений.

"Ленинский суд Смоленска приговорил к шести годам колонии строго режима бывшего заместителя директора МКУ (муниципального казенного учреждения) "Строитель", обвиняемого в мошенничестве, выразившемся в завышении цены при заключении контракта на реконструкцию городских очистных сооружений", - сообщили в прокуратуре.

По решению суда бывший замдиректора также заплатит штраф в 500 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, предприниматель изготовил и представил для оплаты в госструктуры подложные документы о приобретении оборудования для очистных сооружений по завышенной цене, в итоге бюджету был причинен ущерб на 7,1 млн рублей.

Бизнесмен был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Сотрудничая со следствием, он указал на своего сообщника - замдиректора МКУ "Строитель".

Сам предприниматель был осужден условно, так как полностью возместил ущерб, сообщают в прокуратуре.

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