Сообщения о минировании объектов в Ставрополе оказались ложными

СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция в Ставрополе проверила несколько объектов после сообщений о минировании и не обнаружила опасных предметов, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

"В органы внутренних дел Ставропольского края поступил ряд анонимных звонков об опасных предметах. Сотрудниками полиции совместно с другими экстренными службами приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан. По результатам проведенных мероприятий опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду поступили анонимные сообщения о минировании в Ставрополе 13 объектов: образовательных учреждений, больниц, рынков и торговых центров.

Проводилась эвакуация.