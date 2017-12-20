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Сообщения о минировании объектов в Ставрополе оказались ложными

Происшествия
20 декабря, 17:37 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, декабря. /ТАСС

Ранее в органы внутренних дел региона поступили сообщения о минировании 13 объектов

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СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция в Ставрополе проверила несколько объектов после сообщений о минировании и не обнаружила опасных предметов, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

"В органы внутренних дел Ставропольского края поступил ряд анонимных звонков об опасных предметах. Сотрудниками полиции совместно с другими экстренными службами приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан. По результатам проведенных мероприятий опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду поступили анонимные сообщения о минировании в Ставрополе 13 объектов: образовательных учреждений, больниц, рынков и торговых центров.

Проводилась эвакуация.

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