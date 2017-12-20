Суд отказал в дорасследовании дела о ДТП с 12 погибшими в ХМАО

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд отказал в дорасследовании уголовного дела о ДТП с 12 погибшими, которое произошло 4 декабря 2016 года в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре). Об этом в среду сообщил ТАСС адвокат потерпевших Умар Арчаков.

"Суд отказал в возвращении уголовного дела на дорасследование, а также в проведении новых экспертиз", - сказал он, не уточнив причины такого решения.

О ДТП

По данным следствия, 4 декабря 2016 года 33 воспитанника и тренера СДЮСШОР "Сибиряк" выехали на автобусе из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. На 926-м километре дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск автобус столкнулся с двигавшимся навстречу тягачом, выехавшим на полосу встречного движения. В результате автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с еще одним грузовым автомобилем. Погибли 12 пассажиров автобуса, в том числе десять детей, а 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы.

8 ноября, родители погибших и пострадавших детей выступили с открытым обращением после того, как Ханты- Мансийский районный суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о ДТП . В частности, водитель грузовика Раиль Саитханов, который, по версии следствия, является основным виновником происшествия, отпущен под подписку о невыезде. Авторы обращения отмечали, что рассчитывали, что суд не будет освобождать Саитханова. Кроме того, родители также настаивают на предъявлении обвинений фигурантам дела и по другим статьям, в частности, из-за отсутствия прав у Саитханова, игнорирования дорожных и погодных условий, неправильно закрепленного груза.

Ранее Ханты-Мансийский районный суд изменил также меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде директору спортшколы "Сибиряк" Ирине Тарасовой. Двое других фигурантов дела - водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель частной фирмы-перевозчика Александр Сидорук - остаются под стражей.

Из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что ни Тарасова, ни ее подчиненные не уведомили ГИБДД об организованной перевозке детей. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Также следователи установили, что Саитханов в июне 2016 года был лишен водительских прав по решению суда, однако сведения об этом в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин ранее временно отстранил от исполнения служебных обязанностей в связи с жалобами на расследование гибели десяти детей руководителя четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) главного следственного управления СК Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова и руководителя управления СК РФ по ХМАО Анвара Ахмедзянова.