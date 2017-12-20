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Торговый центр "Охотный ряд" в центре Москвы проверяют в связи с угрозой взрыва

Происшествия
20 декабря, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

По словам источника в экстренных службах, торговый центр продолжает работать в штатном режиме

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"От неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади", - сказал собеседник агентства.

ТЦ работает в штатном режиме, на место следуют кинологи для проверки помещений. Источник не уточнил, проводится ли эвакуация посетителей и персонала.

Ранее в среду поступили сообщения о "минировании" здания Госдумы на Охотном Ряду, а также в приемной парламента и Совета Федерации на Моховой улице. Угрозы оказались ложными.

 

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