Источник: у директора краеведческого музея в Щелкове похитили 1,8 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полицейские ищут грабителей, которые похитили у директора историко-краеведческого музея города Щелково около 1,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратилась директор Щелковского историко-краеведческий музея с сообщением о том, что во вторник утром, выломав решетку на окне подвального помещения и отжав окно, к ней проникли трое неизвестных в масках, связали пластиковыми стяжками ее и ее мать и похитили 150 тыс. рублей, $17 тыс. и €7 тыс., а также ювелирные изделия из золота", - сказал собеседник агентства. Сумма ущерба в целом составила около 1,8 млн рублей.

"В настоящее время полицейские ведут поиск злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж")", - отметил собеседник агентства.