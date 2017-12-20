Кабардино-Балкария получит 80 млн руб. на ликвидацию последствий селя

НАЛЬЧИК, 20 декабря. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получит в течение двух лет 80 млн рублей на ликвидацию последствий схода селевых потоков в Приэльбрусье, которое произошло осенью 2017 года. Об этом в среду сообщил глава республики Юрий Коков во время "Прямой линии" в эфире Кабардино-Балкарского филиала ВГТРК.

Ранее в октябре президент РФ Владимир Путин поручил главе КБР проработать вопрос о включении подпрограммы противодействия чрезвычайным ситуациям в республике в госпрограмму РФ по защите населения и территорий от чрезвычайных происшествий.

"Нам уже выделили 25 млн по текущему году, уже принято решении о 55 млн на следующий год и второй этап это около 700 млн рублей, которые мы надеемся получить в соответствии с поручениями президента", - сказал Коков, отметив, что подпрограмма по Кабардино-Балкарии уже разработана и предусматривает "все меры упреждающего характера от стихий разного происхождения".

Подпрограмма "Предупреждение ЧС на территории Кабардино- Балкарской Республики" будет действовать с 2018 по 2020 год. Ответственный исполнитель - МЧС, соисполнители - Минприроды, Минстрой, Минздрав России и правительство КБР. Общая сумма подпрограммы составляет 22,1 млрд рублей без учета затрат на предупреждение ЧС сейсмического характера.

1 сентября в результате прорыва высокогорного озера Башкара в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. В результате три человека погибли. Без газоснабжения оставались 7,7 тыс. жителей шести поселков и курорта Эльбрус. Единственная автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, была разрушена в нескольких местах, от внешнего мира оказались отрезанными около 1,8 тыс. туристов, людей вывозили с помощью вертолетов.

"Прямая линия" с главой Кабардино-Балкарии проходила в этом году в третий раз. В адрес руководителя, как объявили ведущие во время прямого эфира, поступило более 900 вопросов и обращений, их основная часть касалась экономики и социальной сферы. Эфир длился более двух часов.