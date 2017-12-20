Экстренные службы проверяют информацию о "минировании" жилого дома в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Экстренные службы приступили к проверке информации о "минировании" 17-этажного жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация об угрозе взрыва в жилом доме по адресу: улица Кравченко, дом 9", - сказал собеседник агентства. В настоящее время на месте ожидают прибытие кинологов для проверки здания.

Информация об эвакуации жителей жилого дома не поступала.

Ранее в среду в Москве поступали угрозы о "минировании" здания Государственной думы на Охотном ряду, приемной Государственной думы и Совета Федерации, главного здания МГУ на Воробьевых горах.

Все угрозы оказались ложными.