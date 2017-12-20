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В здании ВМС Аргентины проходит обыск в рамках дела, связанного с пропавшей подлодкой

Происшествия
20 декабря, 23:15 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 20, декабря. /ТАСС

Правоохранительные органы ищут документы о проведении ремонтных работ субмарины

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Аргентинская полиция провела обыск в здании ВМС в рамках расследования дела о коррупции при ремонте пропавшей подводной лодки San Juan в 2008-2014 годы. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета La Nacion.

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Что случилось с аргентинской подлодкой San Juan

По ее данным, следственные мероприятия также прошли в офисах немецкой компании Man Ferrostaal, которая участвовала в поставках аккумуляторов для субмарины. Правоохранительные органы ищут документы, связанные с проведением ремонтных работ.

Расследование было начато на основании заявления депутата Элисы Каррио, попросившей суд возбудить дело в отношении экс-министров обороны Агустина Росси, Нильды Гарре и Артуро Пуричелли. По ее мнению, они создали преступную схему для хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт военной техники в 2005-2015 годы., в том числе пропавшей субмарины.

В ноябре La Nacion сообщила, что минобороны Аргентины проводило внутреннее расследование и выявило, что ВМС республики не выполнили установленные правила при закупке аккумуляторов для подлодки San Juan, чтобы контракт получили определенные компании, в том числе Man Ferrostaal. Было установлено, что в результате затягивания процедуры покупки для субмарины были приобретены элементы с истекшим сроком гарантии.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

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