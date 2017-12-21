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Угроза взрыва в общежитии МГУ в Москве оказалась ложной

Происшествия
21 декабря, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Кроме того, не подтвердилась и угроза "минирования" 17-этажного жилого дома на улице Кравченко на западе Москвы

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Угроза взрыва в комплексе зданий общежития "Дом студента" МГУ им. М. В. Ломоносова оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Проверка к настоящему моменту завершена, никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Оперативные службы провели проверку информации, поступившей от неизвестного, об угрозе взрыва в зданиях общежития "Дом студента" МГУ на проспекте Вернадского.

Кроме того, не подтвердилась и угроза "минирования" 17-этажного жилого дома на улице Кравченко на западе Москвы.

В среду в Москве поступали угрозы о "минировании" здания Государственной думы на Охотном ряду, приемной Государственной думы и Совета Федерации, главного здания МГУ на Воробьевых горах и ТЦ "Охотный ряд". Все угрозы оказались ложными.

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