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Неизвестный открыл стрельбу в больнице в штате Огайо

Происшествия
21 декабря, 0:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, декабря. /ТАСС

Ранения получил сотрудник службы безопасности учреждения

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НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в среду открыл огонь в больнице в центре американского Цинциннати (штат Огайо). Как сообщается в Twitter полицейского управления города,  

Злоумышленник стрелял также в стража порядка, но последний ранений не получил. "Подозреваемый мертв", - отметили в полиции, добавив, что, скорее всего, он совершил самоубийство.

По данным агентства Associated Press, инцидент произошел в отделении, где оказывают срочную помощь людям, страдающим от психических расстройств.

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