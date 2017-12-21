Неизвестный открыл стрельбу в больнице в штате Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в среду открыл огонь в больнице в центре американского Цинциннати (штат Огайо). Как сообщается в Twitter полицейского управления города,

Злоумышленник стрелял также в стража порядка, но последний ранений не получил. "Подозреваемый мертв", - отметили в полиции, добавив, что, скорее всего, он совершил самоубийство.

По данным агентства Associated Press, инцидент произошел в отделении, где оказывают срочную помощь людям, страдающим от психических расстройств.