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В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин

Происшествия
21 декабря, 1:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Генконсульство РФ в Нью-Йорке находится на связи с родственниками пострадавшего и правоохранителями

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ТАСС, 21 декабря. Гражданин России был тяжело ранен во вторник в результате перестрелки, которая произошла в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом в среду сообщается в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке.

"19 декабря в результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России", - говорится в сообщении. Генконсульство отметило, что оно находится на связи с родственниками пострадавшего и правоохранительными органами. "Оказывается необходимое содействие", - добавили в диппредставительстве.

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