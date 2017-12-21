В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин

ТАСС, 21 декабря. Гражданин России был тяжело ранен во вторник в результате перестрелки, которая произошла в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом в среду сообщается в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке.

19 декабря в результате перестрелки в г. Питтсбург (шт. Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России. Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами.

Оказывается необходимое содействие — Russian Consulate (@rcgnewyork) 20 декабря 2017 г.

"19 декабря в результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России", - говорится в сообщении. Генконсульство отметило, что оно находится на связи с родственниками пострадавшего и правоохранительными органами. "Оказывается необходимое содействие", - добавили в диппредставительстве.