Источник: заблокированным в Кузбассе шахтерам передали теплые вещи и питание

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Горноспасатели пробурили скважину на кузбасской шахте "Есаульская", где в среду из- за обрушения оказались заблокированными трое проходчиков, и передали им теплые одеяла, продукты питание и питье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Скважина пробурена. Переданы теплые одеяла, питье, продукты питания. Со всеми рабочими установлена связь, ее поддерживают. Горноспасатели работают", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы для жизни шахтеров нет. По предварительным данным, состояние рабочих нормальное. "Точнее сказать не можем, так как не видим людей", - добавил источник.

По информации регионального ГУ МЧС, в четверг в Кемеровской области наблюдается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Синоптики сообщают, что температура воздуха в Новокузнецком районе - 18 градусов ниже нуля, ветер до 2 метров в секунду.

Обрушение на шахте

Ранее сообщалось, в среду вечером на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы в вентиляционном штреке (горизонтальная выработка) шахты на глубине 300 метров. Сто горняков эвакуировались. Три человека заблокированы в шахте, они не пострадали, связь с ними установлена. Длина завала, по предварительным оценкам, составляет около 10 метров.

С одним из находящихся под землей шахтеров связался губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Глава Кузбасса в беседе с проходчиком Алексеем Ильиных попросил шахтеров не паниковать и сказал, что делается все возможное для их спасения. По словам Ильиных, обстановка на участке, где они находятся, стабильная.

По факту обрушения проводит проверку Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Шахта "Есаульская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Как сообщили в компании, после происшествия и на время восстановительных работ проходка на шахте приостановлена.