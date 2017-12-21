Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: угрожавший Трампу житель Висконсина приговорен к 14 годам тюрьмы

Происшествия
21 декабря, 6:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, декабря. /ТАСС

В апреле Джозеф Якубовски отправил на имя главы Белого дома письмо со 160-страничным "манифестом", а затем ограбил магазин оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Житель штата Висконсин, направивший в Белый дом на имя президента США Дональда Трампа сообщение с угрозами, приговорен к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По его данным, суд над 33-летним Джозефом Якубовски состоялся в Мадисоне (штат Висконсин). Жюри присяжных признало его виновным еще в сентябре.

Смотрите также

В США полицейские ищут вооруженного автора угрожающего послания Трампу

В США объявлен в розыск мужчина, ограбивший магазин оружия и угрожавший Трампу

Полиция США объявила об аресте мужчины, угрожавшего Трампу

По данным следствия, в апреле этого года Якубовски направил по почте в Белый дом корреспонденцию на имя Трампа. В ней, по словам властей, содержался некий написанный им "манифест", состоящий из более чем 160 страниц. Его подробное содержание не раскрывалось, однако, как сообщили власти, автор в своем послании, в частности, выражал недовольство правительством США, угрожал президенту и ряду федеральных чиновников.

В тот же день Якубовски украл из магазина в Висконсине значительное число единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок, и скрылся. К его поискам были привлечены более 150 сотрудников органов правопорядка. Мужчину задержали спустя 10 дней.

Якубовски предъявили обвинения в похищении огнестрельного оружия и распространении угроз. Прокуратура требовала приговорить его к 20 годам тюрьмы. Как отмечает телеканал, во время состоявшегося судебного заседания Якубовски просил либо освободить его, либо приговорить к смертной казни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone
3
Суд Лондона арестовал активы Коломойского на $2,5 млрд
4
Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР
5
В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин
6
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
7
Парадная форма российских атлетов на Играх-2018 направлена на утверждение в МОК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама