Fox: угрожавший Трампу житель Висконсина приговорен к 14 годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Житель штата Висконсин, направивший в Белый дом на имя президента США Дональда Трампа сообщение с угрозами, приговорен к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По его данным, суд над 33-летним Джозефом Якубовски состоялся в Мадисоне (штат Висконсин). Жюри присяжных признало его виновным еще в сентябре.

По данным следствия, в апреле этого года Якубовски направил по почте в Белый дом корреспонденцию на имя Трампа. В ней, по словам властей, содержался некий написанный им "манифест", состоящий из более чем 160 страниц. Его подробное содержание не раскрывалось, однако, как сообщили власти, автор в своем послании, в частности, выражал недовольство правительством США, угрожал президенту и ряду федеральных чиновников.

В тот же день Якубовски украл из магазина в Висконсине значительное число единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок, и скрылся. К его поискам были привлечены более 150 сотрудников органов правопорядка. Мужчину задержали спустя 10 дней.

Якубовски предъявили обвинения в похищении огнестрельного оружия и распространении угроз. Прокуратура требовала приговорить его к 20 годам тюрьмы. Как отмечает телеканал, во время состоявшегося судебного заседания Якубовски просил либо освободить его, либо приговорить к смертной казни.