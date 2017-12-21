Задержанного замдиректора уранодобывающего предприятия РФ уволят

ЧИТА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Задержанный при получении взятки заместитель генерального директора Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в "Атомредметзолото", АРМЗ - добывающий дивизион ГК "Росатом") Владимир Евдокимов будет уволен вне зависимости от решения суда, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Уранового холдинга АРМЗ Юрий Мурашко.

"Трудовые отношения с Евдокимовым будут прекращены при любом исходе, даже в случае его оправдания, в соответствии с действующим законодательством", - сказал Мурашко. Он подчеркнул, что на предприятии рассчитывают на то, что если дело дойдет до суда, то решение по нему будет принято со всей строгостью закона.

Мурашко также поблагодарил службу безопасности, которая "помогла вскрыть ситуацию", а также отметил, что этому способствовала антикоррупционная система закупок и контроля коммерческой деятельности Росатома. Теперь, добавил пресс- секретарь, все коммерческие переговоры будут проводиться только на территории предприятий и только в присутствии сотрудника службы внутренней безопасности.

Представитель АРМЗ отметил, что в 2017 году служба внутренней безопасности добилась сокращения воровства на предприятии на 50%, в доход предприятия возвращено более 15 млн рублей.

Задержание замдиректора

По данным следствия, 18 декабря заместитель гендиректора получил взятку в 5 млн рублей от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью за заключение договора о покупке крупной партии угля и последующее общее покровительство. Обвиняемого задержали при передаче денег.

Как уточнил пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков, уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников регионального управления ФСБ по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). В среду по ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение, созданное в 1968 году, находится в городе Краснокаменск Забайкальского края. В состав предприятия входит более 20 подразделений, имеется своя энергетическая база.