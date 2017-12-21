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Руководители завода РКС приговорены к лишению свободы за хищение 400 млн рублей

Происшествия
21 декабря, 8:10 UTC+3

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима

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Материал из 1 страницы
© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы приговорил к лишению свободы руководителей завода ракетно-космического приборостроения АО "Российские космические системы" и руководителей ЗАО "Меркурий", виновных в хищении почти 400 млн рублей, выделенных для серии космических аппаратов "Глонасс-М". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Останкинским судом Москвы Игорь Крылов, Виталий Толмачев, Александр Поляков и Алексей Диордица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Крылов приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Толмачев, Поляков и Диордица приговорены к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

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