Руководители завода РКС приговорены к лишению свободы за хищение 400 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы приговорил к лишению свободы руководителей завода ракетно-космического приборостроения АО "Российские космические системы" и руководителей ЗАО "Меркурий", виновных в хищении почти 400 млн рублей, выделенных для серии космических аппаратов "Глонасс-М". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Останкинским судом Москвы Игорь Крылов, Виталий Толмачев, Александр Поляков и Алексей Диордица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Крылов приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Толмачев, Поляков и Диордица приговорены к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.